Во Владивостоке выходные дни порадуют ясной и теплой погодой. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Погода в Приморском крае продолжает радовать солнцем и теплом. Синоптики «Примгидромета» обещают солнечный день, осадков не предвидится. Воздух прогреется до +16°C. На побережье столбики термометров покажут от +5…+10°C. Ветер в крае умеренный до 13 метров в секунду, однако в некоторых районах усилится до 18 метров в секунду.

Во Владивостоке малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, от 6 до 11 метров в секунду. Вечером усилится до 16 метров в секунду. Температура воздуха +7...+9°C.

В Уссурийске температура утром -1°C. Однако на улице солнечно и так будет весь день. Порывы ветра составят максимум четыре метра в секунду. В целом столбики термометра будут в диапазоне от -4…+12°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха +8...+10°C.

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