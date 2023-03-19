В Находке неизвестные объявили забастовку камерам видеофиксации

За подобное грозит срок до двух лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Находке кто-то объявил войну камерам видеофиксации нарушений ПДД. Очевидцы сообщают, что вандалы испортили минимум четыре из 13 установленных в городе устройств.

На данный момент вышли из строя камеры на улицах Крабовая, Гагарина, на Находкинском проспекте (район парка) и кольце ЖБК.

Полиция проводит проверку, устанавливаются личности и местонахождение людей, причастных к инциденту, а также обстоятельства произошедшего. Злоумышленников ждет серьезное наказание. Их действия могут расцениваться как вандализм, а за это им грозит штраф в размере до 40 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов. Или исправительные работы в течение года, в худшем случае лишение свободы на два года.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о семье автоподставщиков из Владивостока. Мама, папа и сын на своих аферах устроили минимум 160 аварий. Самые «рыбные места» для заработка семьи – Инструментальный завод, кольцо на 3-ей Рабочей и Гоголя (при заезде под мост многие норовят проскочить с правого ряда).

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