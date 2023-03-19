Во Владивосток с концертом приедет легендарная группа 2000-х

Знаменитые артисты приедут во Владивосток. Фото: vladivostok_koncert

Во Владивостоке 14 и 15 апреля будут звучать самые популярные песни знаменитой группы 2000-х «Фактор-2». «Скажи красавица, чего не нравится», «Весна» – на этих песнях настоящих реальных пацанов выросло поколение 90-х. И вот совсем скоро появится возможность окунуться в детство, радостные воспоминания и спеть любимые треки с Ильей Подстреловым и Андреем Камаевым в баре «Руки вверх».

Кстати, группе исполняется 22 года, радовать фанатов музыкой в день рождения – отличная идея для такого чудесного праздника. А до и после концерта состоится дискотека 90-х.

А вы знаете, почему у группы именно такое название? Перебрав множество вариантов Илья и Владимир наткнулись на слово faktor, они посчитали, оно объясняет их предназначение: «Стать важным фактором в музыке». Во время поиска доменного имени для своего будущего сайта, название Faktor было уже занято, и артисты решили добавить к названию цифру 2, придав псевдониму индивидуальности и тем самым подчеркнули количество участников.

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