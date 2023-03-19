В Приморском крае выделили землю под строительство второй мечети

Проект Казанской мечети во Владивостоке. Фото: «Татинвестгражданпроект»

Еще одна мечеть появится в Приморском крае (первая находится в Уссурийске), эту информацию подтвердили в пресс-службе Владивостока. Мусульманское молитвенное архитектурное сооружение получит краевой статус. Под стройку организации «Ислам» передали почти три гектара земли, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Соглашение о безвозмездной передаче земельного участка в районе улицы Проселочной, 30, подписано в администрации столицы Приморья в пятницу, 17 марта. Это значит, что организация мусульман сможет построить там мечеть. Ранее этот участок входил в состав Владивостокского лесничества Минобороны, затем был передан в муниципальную собственность Владивостокского городского округа.

Общая площадь двухэтажной Казанской мечети будет 420 квадратных метров. В ней выделят место для двух молельных залов: большого и малого (женского), а также помещение имама (лицо, которое заведует мечетью), гардеробы и так далее. Высота купола составит 15 метров, высота минаретов — 28 метров.

Стоит отметить, что во Владивостоке на данный момент есть лишь молитвенные дома.

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