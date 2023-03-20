Во Владивостоке запустят новый бесплатный маршрут общественного транспорта

Маршрут пока находится на стадии разработки. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Мэрия запустит бесплатный автобус во Владивостоке в 2023 году. По словам главы города Константина Шестакова, маршрут шаттла пока находится на стадии разработки, но уже известно, что он будет ходить через центральную (историческую) часть города: переулок Павленко – Алеутская – Светланская – Океанский проспект – переулок Павленко.

– Чтобы парковаться и передвигаться в разных частях города было удобнее, мы совместно с Газпромбанком придумали интересный проект. Мы запустим бесплатный шаттл, который будет курсировать по исторической части города. Он будет передвигаться по тому кольцу, где у нас уже есть выделенные полосы для автобусов, – отметил Константин Шестаков.

По словам мэра, транспорт сможет выполнять несколько задач одновременно: он откроет возможность бесплатно проезжать от точки парковки до места работы, также займется фиксацией нарушений при выезде на выделенную полосу для автобусов других автомобилей.

– Если какой-то водитель нарушит правила движения, мы это легко увидим с помощью комплекса наблюдения. <...> К тому же автобус будет узнаваем. Воспользоваться им сможет каждый. Это бесплатно для всех.

Также глава Владивостока добавил, что в 2023-м определится протяженность выделенной полосы для общественного транспорта. В нее «как минимум» войдут остановка «Заря» и центр города.

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