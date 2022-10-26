ФОТО: ЦОДД Владивостока.

Мэрия Владивостока опубликовала схемы движения автомобилей с учетом новых выделенных полос для маршрутных автобусов. Разметка для общественного транспорта начнет действовать, когда на дорогах установят новые знаки, прежде убрав старые. Краска уже нанесена на дорожное полотно, поэтому водителям рекомендуют соблюдать ПДД.

Иллюстрации подготовил Центр организации дорожного движения. На карточках изображены подсказки, как двигаться на кольцевом маршруте в центре города – от переулка Павленко (Покровский парк) – по улице Алеутской – улице Светланской – Океанскому проспекту до переулка Павленко по полосам, которые ввели на первом этапе.

ФОТО: ЦОДД Владивостока.

ФОТО: ЦОДД Владивостока.

По свежим полоскам может двигаться только маршрутный транспорт, машины экстренных служб и лицензированные такси. Личные автомобили не должны выезжать на полосу для маршрутных ТС даже при повороте, что собственно и продемонстрировано на схемах.

– На всей протяженности выделенных полос предусмотрены специальные участки для перестроения при повороте, обозначенные комбинированной линией (сплошной и прерывистой), чтобы водители смогли перестроиться в общий поток при повороте с второстепенной дороги на главную и наоборот, не нарушая требования разметки, – отметили специалисты.

ФОТО: ЦОДД Владивостока.

Стоит добавить, что общественный транспорт имеет приоритет перед другими участниками движения. Таким образом, местные власти хотят достичь точного соблюдения расписания автобусов и маршруток, экономии времени на дорогу, в том числе для скорой помощи

ФОТО: ЦОДД Владивостока.

ФОТО: ЦОДД Владивостока.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что на указанных выше маршрутах проезжая часть для автолюбителей сузилась. Специальные полосы в будущем около 30 маршрутов общественного транспорта. Общую протяженность трасс планируется увеличить до 60 километров.

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