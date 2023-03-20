Студентов ДВГГТК эвакуировали во Владивостоке из-за угрозы о минировании

Происшествие случилось утром. Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке минувшим утром 20 марта поступило сообщение о минировании Дальневосточного государственного гуманитарно-технического колледжа, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Оперативные службы прибыли на место вызова и проверили помещения ДВГГТК, что подтвердили в Объединенном правовом союзе. Студентов эвакуировали, отправили по домам. Кинологи и взрывотехники более часа инспектировали территорию потенциальной угрозы, однако ничего не нашли. Звонивший также не идентифицирован.

В ДВГГТК обучаются более 1600 студентов по направлениям пожарной безопасности, экономики, юриспруденции и другим. В штате учреждения 165 преподавателей и сотрудников. Точное число эвакуированных неизвестно.

Напомним, в середине февраля жителей Владивостока встревожило оцепление здания в центре города. Спецтехника и сотрудники правоохранительных органов оцепили Дальрыбвтуз на Светланской.

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