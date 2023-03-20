Под Уссурийском разлилась река и заблокировала выезд из поселка

Участок дороги затопила река Раковка. Фото: прокуратура Приморского края

В Уссурийском городском округе разлившаяся река Раковка затопила участок дороги. Улица Садовая оказалась заблокирована, теперь по ней нельзя проехать к станции Лимичевка. Прокуратура организует для местных жителей объездную дорогу.

Сейчас прокуратура Уссурийского ГО проводит проверку по факту подтопления участка. В администрации города сообщили, что объезд осуществляется через улицу Общественную. Обычно во время этого сезонного явления (повторяется оно из года в год) вода спадает за два-три дня, и переправа восстанавливается. Почему проблему не устраняют – в мэрии не уточнили.

Сейчас прокуратура Уссурийского ГО проводит проверку. Фото: прокуратура Приморского края

– Уссурийская городская прокуратура координирует мероприятия по организации объездного пути, обеспечению безопасности граждан, в том числе при попытках пересечь опасный участок. Надзорное ведомство даст оценку исполнению законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера, полноте мер, принимаемых уполномоченными должностными лицами к обеспечению транспортной доступности населенных пунктов и минимизации последствий паводков на территории городского округа, – отметили в прокуратуре.

Ранее «КП – Владивосток» писала, когда и где реки выйдут из берегов в регионе. Привычные для половодий и паводков районы находятся в зоне риска.

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