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НовостиВладивосток20 марта 2023 9:16

Сотрудник порта в Приморье умер, не дождавшись скорой помощи

На прошлой неделе несколько приморцев умерли на своих рабочих местах
Дарья ИЩУК
На прошлой неделе двое приморцев скончались, один получил тяжелые травмы на рабочем месте.

На прошлой неделе двое приморцев скончались, один получил тяжелые травмы на рабочем месте.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края рассказали о том, что к ним поступили сведения о нескольких смертях на рабочих местах. На прошлой неделе двое приморцев скончались, один получил тяжелые травмы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый случай произошел в охотоморской экспедиции во время поднятия трала. За борт смыло 42-летнего боцмана Раболовецкого колхоза «Приморец». Его пытались найти, но поиски не дали результатов.

Второе происшествие случилось с 46-летним рабочим Торгового порта Посьет. Ему было 46 лет. Он потерял сознание, но скорой помощи не дождался и скончался.

Серьезные травмы получил 41-летний наладчик деревообрабатывающего оборудования «Тернейлеса». На него наехал тяжелый погрузчик.

Теперь представители профсоюзов Приморского края участвуют в расследовании этих дел.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что работодатели и профсоюзы Приморья помогают своим мобилизованным сотрудникам. Они собирают для них аптечки, теплые вещи, спальные мешки и многое другое.

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