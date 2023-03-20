Сотрудник порта в Приморье умер, не дождавшись скорой помощи

На прошлой неделе двое приморцев скончались, один получил тяжелые травмы на рабочем месте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края рассказали о том, что к ним поступили сведения о нескольких смертях на рабочих местах. На прошлой неделе двое приморцев скончались, один получил тяжелые травмы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первый случай произошел в охотоморской экспедиции во время поднятия трала. За борт смыло 42-летнего боцмана Раболовецкого колхоза «Приморец». Его пытались найти, но поиски не дали результатов.

Второе происшествие случилось с 46-летним рабочим Торгового порта Посьет. Ему было 46 лет. Он потерял сознание, но скорой помощи не дождался и скончался.

Серьезные травмы получил 41-летний наладчик деревообрабатывающего оборудования «Тернейлеса». На него наехал тяжелый погрузчик.

Теперь представители профсоюзов Приморского края участвуют в расследовании этих дел.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что работодатели и профсоюзы Приморья помогают своим мобилизованным сотрудникам. Они собирают для них аптечки, теплые вещи, спальные мешки и многое другое.

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