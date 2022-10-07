Профсоюзы Приморья и компании помогают своим мобилизованным сотрудникам снаряжением и деньгами

Некоторые компании выделили больше миллиона рублей на покупку экипировки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Работодатели и профсоюзы Приморья помогают своим мобилизованным сотрудникам. Они собирают для них аптечки, теплые вещи, спальные мешки и много другое.

– Сегодня, как никогда, работодателям и профактивистам важно забыть о спорах и разногласиях, объединиться и действовать в интересах работников своих предприятий и своей страны. Там, где социальное партнерство не пустой звук, это уже происходит, – отметил председатель ФППК Владимир Исаков.

КГУП «Примтеплоэнерго» выделило работникам, которые получили повестки, 1,5 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на покупку теплых вещей, лекарств, экипировки. А профсоюз жизнеобеспечения Приморья запустил акцию помощи. В рамках мероприятия сотрудники смогут перевести свой однодневный заработок на нужны российских военнослужащих.

– Кроме того, наши первичные профорганизации сейчас проводят полный аудит семей мобилизованных, чтобы понимать, кому и чем конкретно можно и нужно помочь. А также мы запускаем акцию «Тепло из дома", чтобы собрать и отправить нашим защитникам тёплые вещи, – поделилась председатель профсоюза жизнеобеспечения Приморья Светлана Кожухарь.

Профлидер компании «Ростелеком» Татьяна Микита рассказала, что мобилизованные сотрудники экипируются за счет работодателя и продолжат получать зарплату, будучи в зоне СВО. Тем, кто получил повестки, выделят по 100 тысяч рублей, в случае гибели человека его семья получит 5 миллионов рублей, а при тяжелом ранении – 3 миллиона рублей.

По словам председателя первичной профорганизации «Газпром трансгаз Томск профсоюз – Приморское ЛПУМГ» Максима Скибы, каждому работнику, который получил повестку, выделили по 20 тысяч рублей, а также собрали необходимое снаряжение.

Сотрудники «Авроры», а также компании по производству питания для авиапассажиров «Аэромар» собирают для коллег аптечку, спальные мешки, термосы и многое другое.

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