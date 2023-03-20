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НовостиВладивосток20 марта 2023 9:41

Во Владивостоке на перекрестке Кирова – Магнитогорская введут круговое движение

Скоро там установят новые дорожные знаки
Дарья ИЩУК
Пока что на дороге действует старая схема проезда.

Пока что на дороге действует старая схема проезда.

Фото: Администрация Владивостока

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали о том, что скоро изменится схема движения на перекрестке Кирова – Магнитогорская. Там будет круговое движение. Совсем скоро установят новые дорожные знаки.

В связи с изменениями ГИБДД и мэрия провели мониторинг ситуации на участке.

– На основных перекрестках, где ранее было круговое движение, действуют прежние правила их проезда. Там, где необходимо, будем вводить изменения, – прокомментировали специалисты управления дорог администрации.

Пока что на дороге действует старая схема проезда. Автомобилистов просят быть внимательными.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в центре Владивостока также грядут изменения. Специалисты ЦОДД и ГИБДД Приморского края обсудили, как оптимизировать движение по участку от съезда с Золотого моста вниз по улице Всеволода Сибирцева до улицы Светланской.

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