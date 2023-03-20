Во Владивостоке ввели бесплатный проезд для детей участников СВО

Для бесплатного проезда ребятам надо будет воспользоваться картой учащегося. Фото: Администрация Владивостока

Мэр Владивостока Константин Шестаков обратился к автотранспортным компаниям с предложением оказать поддержку семьям участников СВО. Теперь дети бойцов смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

– Нам важно поддержать семьи участников СВО, сделать все возможное, чтобы дети в таких семьях чувствовали себя более защищенными, – отметил глава города.

Для бесплатного проезда ребятам надо будет воспользоваться картой учащегося, которые недавно внедрили по всему Приморскому краю.

Льготные карты начали работать в тестовом режиме в понедельник, 20 марта. Количество поездок не ограничено. Но заплатить в автобусе, троллейбусе, электробусе, трамвае или фуникулере можно будет только за одного человека.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что мэрия запустит бесплатный автобус во Владивостоке в 2023 году. По словам Константина Шестакова, маршрут шаттла пока находится на стадии разработки, но уже известно, что он будет ходить через центральную часть города.

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