Полеты приостановили из-за пандемии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы из воздушной гавани Приморья в столицу КНР – Пекин. Согласно онлайн-табло, попасть в Китай можно будет с 28 марта, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Стоимость прямого рейса ниже, чем у аналогичного транзитного маршрута. Полеты будут осуществляться дважды в неделю: первый вылет из Пекина в дальневосточную столицу запланирован на 4 апреля. Стоимость билета туда-обратно без багажа стартует с 17 923 рублей, с багажом маршрут станет примерно на 9350 рублей дороже. Примерно аналогичная ситуация в Хабаровском крае, где Генконсульство КНР, как и во Владивостоке, разрешило выдачу иностранных виз.

Время в пути составит 2 часа 40 минут. Ранее попасть в Китай можно было только автомобильным транспортом, либо с пересадкой в Москве, как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток». Ранее выяснилось, что коррективы в визовую политику для иностранцев, пребывающих в КНР, вводятся с 15 марта. Гражданам России разрешен въезд в страну по визам с неистекшим сроком действия, которые были выданы до 28 марта 2020 года. Однако полноценные туры по безвизу, о которых мечтают приморцы, вернутся не раньше лета 2023 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.