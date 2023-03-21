Команды сразились во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

«Адмирал» обыграл «Ак Барс» в понедельник, 20 марта, во Владивостоке. Приморске хоккеисты сразились на домашнем льду с сильнейшим соперником из Казани и сократили отставание во время третьего матча серии второго раунда плей-офф КХЛ. О результатах отчитались в пресс-службе «Адмирала». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Прошла игра в спортивно-концертном комплексе «Фетисов Арена». Болельщики заполнили не только трибуны спортивной площадки, но и места в кинотеатрах во Владивостоке («Океан IMAX»), Уссурийске («Россия») и Артеме («Шахтер»).

На льду во Владивостоке летали не только шайбы. Фото: ХК «Адмирал»

С каждой минутой игры напряжение возрастало. Обе команды на протяжении трех периодов создавали большое количество опасных моментов. Особо отличился Никита Серебряков, который не пропустил ни одной шайбы. Именно поэтому на перерыв после основного времени «моряки» и казанцы ушли со счетом 0:0.

Голкипер «Адмирала» не пропустил ни одной шайбы. Фото: ХК «Адмирал»

Пронзить ворота «Ак Барса» спортсменам «Адмирала» удалось уже в овертайме. Забил победный гол Евгений Лисовец – 1:0. Приморские спортсмены «наградили» хоккеистов из Казани «сухарем» и сократили отставание в серии игр плей-офф – 2:1.

Матч прошел 20 марта. Фото: ХК «Адмирал»

– Настоящая плей-оффная игра. Спасибо ребятам, что правильно отреагировали! Во многих моментах не прогнулись, не уступили, в большинстве моментов стояли друг за друга, бились, сражались. Праздник во Владивостоке, праздник хоккея. Отдельно хочу отметить болельщиков, шестой игрок наш, их слышно, ребятам это тоже помогает. Поулыбаемся и будем готовиться к следующему матчу, – сказал главный тренер ХК «Адмирал» Леонид Тамбиев.

Определить победителя игры удалось уже в овертайме. Фото: ХК «Адмирал»

Следующая игра с «Ак Барсом» пройдет во Владивостоке 22 марта. Сражение начнется в 19:30 по местному времени.

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