Во втором раунде плей-офф «Адмирал» столкнется с очень сильным соперником

На официальном сайте команды уже рассказали, с кем же предстоит побороться «морякам». Фото: ХК «Адмирал»

Не успели приморцы нарадоваться победе «Адмирала» над хоккейным клубом «Салават Юлаев» 11 марта, как на официальном сайте команды уже рассказали, с кем же предстоит побороться «морякам» за победу во втором раунде плей-оф. Наши спортсмены встретятся с командой из Казани «Ак Барс», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Расписание игр «моряков» во втором раунде плей-офф уже опубликовали. Должно пройти четыре игры, но в расписание есть дополнительные три матча, которые состоятся, в случае равного количества побед между соперниками. Первая встреча «Адмирала» и «Ак Барс» состоится 16 марта. Следующие матчи распределены на 18, 20, 22 марта. Дополнительные, если потребуется – на 24, 26 и 28 марта.

Для наших спортсменов это очень серьезный противник. В нынешнем регулярном чемпионате команды встречались четыре раза, и каждый раз победу выхватывали хоккеисты из Казани.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала о том, как в целом прошел сезон для «моряков» и откуда пошли слухи о смене тренера команды. На все интересные вопросы нам ответил пресс-секретарь команды.

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