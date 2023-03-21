Отключения пройдут 21, 22 и 23 марта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключения холодного водоснабжения пройдут во Владивостоке и Артеме 21, 22 и 23 марта. Вода будет исчезать из домов местных жителей постепенно, а продлятся работы специалистов более девяти часов. Об этом сообщили на официальном сайте Приморского водоканала. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Начнется волна отключений во Владивостоке во вторник, 21 марта. Подача воды прервется в девять часов утра в домах, расположенных по адресам Сипягина №33 и №34. Причина – аварийные работы, которые, по данным организации, завершатся к 18:00.

Аварийные работы станут также причиной отключений 22 марта. Холодной воды не будет с 9:00 до 19:00 в следующих домах:

100-Летия Владивостока, 1, 12в;

Камский переулок, 1/3, 5.

Массовые отключения пройдут в Артеме 23 марта. Причиной их будут плановые работы специалистов, которые продлятся с 8:00 до 20:00. Без воды останутся дома, расположенные по адресам:

1-я Рабочая, 4, 6, 5, 37, 35, 35/1, 29, 29/1, 29/2, Таежная;

Сахалинская, 3, 5, 7 (Невский холод), Придорожная;

Минина, Полярная;

Смоленская, 2-я Рабочая 1-40;

Переулок Сакко и Ванцетти, улица Гагарина, 68, 70;

Ржевская, Океанская;

Шахтерская, 1-я, 2-я, 3-я Морская;

Переулок Шахтерский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, улица Геологическая.

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