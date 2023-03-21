Может, узнают своих: опасный аттракцион приморцев на крыше недостроя возмутил общественность

Организаторы уверяют, 30-метровй объект идеально подходит для новичков. Фото: patroklinfo

Во Владивостоке в районе бухты Тихой группа экстремалов устроила «полеты с крыши» – именно так приморцы назвали свой досуг. Заброшенная десятиэтажка, которая рушится от осадков и вандалов (речь о многострадальном недострое по адресу Борисенко, 100е) давно стала пристанищем любителей граффити и роуджамперов (те, кто прыгают с высоких объектов со страховкой).

Обычно члены команды DropRope организуют опасный аттракцион в карьерах и на скалах, но в этот раз некогда перспективный дом с видом на море стал одной из самых популярных точек для сбора в черте города, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ребята называют себя профессионалами своего дела, с 2011 года они прыгают на Дальнем Востоке, Кавказе, в Малайзии и других странах. Звучит впечатляюще, но за всю историю существования проекта, к сожалению, не обошлось без несчастных случаев. Два громких инцидента произошли за несколько лет.

В 2014 году девушка нарушила правила безопасности и погибла, а в 2020 со скалы сорвался молодой человек. Правда, это уже не имело никакого отношения к экстремальному виду спорта. Парень приехал отдохнуть на праздник DropRope в Хасанский район, на земле его тело нашли без каких-либо атрибутов страховки команды. Руководитель Следственного управления Следственного комитета Приморья Аврора Римская рассказала, что приморец скорее всего погиб из-за неосторожности.

Что же касается здания по адресу Борисенко, 100е, организаторы уверяют: 30-метровй объект идеально подходит для новичков и опытных спортсменов. Более того, это единственный недострой, который пока что находится в открытом доступе.

– Наши прыжки являются тренировкой контролируемого срыва на альпинистском снаряжении, а также тренировкой акробатических трюков при контролируемом срыве. Выезд не является коммерческим или организованным мероприятием, – пишут участники DropRope в своих социальных сетях.

Также отметим, что любители этого проекта уверяют, что команда пропагандирует здоровый образ жизни, а с каждым желающим получить порцию адреналина работает опытный инструктор. Тем не менее подобные выходки настораживают приморцев в сети. Стройка – совершенно не оборудованное для прыжков место.

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