«Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети»: на побережье Приморья заметили тюлененка, ждущего маму

На камнях тюлень ждал, когда приплывет его мама. Фото: принтскрин видео.

Весной на побережьях Приморья, даже в чертах населенных пунктов, можно заметить щенков тюленя ларги. Один из них попал на видео, которое распространилось в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Малыша заснял Максим Абдразаков. Он написал, что на камнях тюлень ждал, когда приплывет его мама, которая позже все же появилась. Это очень хорошо, ведь многие щенки тюленя гибнут до конца весны из-за раннего разлучения с родителем, которые не могут вернутся к малышу. А они, будучи недокормленными, не имеют необходимого для самостоятельного выживания запаса жира. Такие животные обречены на гибель.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что необычных гостей заметили в приморской столице. Произошло все на территории Амурского залива в районе Седанки. Ларги вальяжно разместились на льду в солнечную погоду.

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