Кадры необычных приморских гостей покорили пользователей социальных сетей

Морские животные наслаждались теплым днем. Фото: предоставил «КП» Виктор О.

Кадры ларг на льдинах вызвали восторг у приморцев в январе 2023 года. Около четырех пестрых нерп отдыхали в солнечную погоду во Владивостоке в районе Де-Фриза. Именно они стали объектами съемки местного фотографа. Мужчина поделился впечатлениями от встречи с журналистом «Комсомольской правды».

Необычных гостей заметили в приморской столице. Фото: предоставил «КП» Виктор О.

Произошло все на территории Амурского залива в районе Седанки. Ларги вальяжно разместились на льду в солнечную погоду. Свидетелем этого чуда стал герой нашей истории.

– Такая встреча всегда заряжает позитивом, но очень важно не спугнуть ларг и не ввести их в состояние стресса. Все-таки это их территория. Надо ценить то, что мы можем периодически видеть их в черте города, – рассказал Виктор.

Ларги находились далеко от берега. Фото: предоставил «КП» Виктор О.

Фотограф добавил, что есть несколько секретов, как выполнить съемку с коптера и не спугнуть дальневосточных нерп, но рассказывать их он не видит смысла, так как многие люди начнут «пробовать» и вызывать беспокойство у прекрасных соседей.

Мужчина увидел более 100 пестрых нерп. Фото: предоставил «КП» Виктор О.

Следует отметить, что ранее приморец уже виделся с ларгами в декабре 2021 года. Во время прошлой съемки ему удалось насчитать 117 особей:

– Они могут менять свое место. Все зависит от погоды и формирования ледяного покрова в заливе. Примерное их расположение известно. Это совсем не близко к береговой линии.

Главный герой истории дополнил, что дальневосточные тюлени очень пугливы. Они стараются обезопасить себя и свое потомство. Именно поэтому при наличии бельков (детенышей), мужчина старается не беспокоить морских животных, а съемка выполняется с достаточного расстояния.

Напомним, «Комсомолка» писала, что на Камчатке представитель редкого вида тюленей выпрашивал у прохожих угощения в самом центре города. Местные жители поделились видеозаписью в социальных сетях.

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