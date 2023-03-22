Беременная жительница Чукотки прилетела в Приморье, чтобы спасти ребенка

Ребенок находится под круглосуточным присмотром врачей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморские врачи смогли спасти беременную женщину и ее ребенка. Для этого пациентку из Чукотки в тяжелом состоянии доставили во Владивосток, а бригада медиков встречала ее прямо в аэропорту, сообщили в минздраве Приморья. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ведомстве рассказали, что медики из Чукотки обратились к своим коллегам из Приморского краевого перинатального центра, чтобы спасти 27-летнюю девушку и ее ребенка. У пациентки произошло преждевременное излитие околоплодных вод на сроке 26 недель и 2 дня. Кроме того, она была в группе риска, так как во время ее первой беременности из-за коронавирусной инфекции произошла антенатальная гибель плода.

– Был проведен консилиум с участием наших врачей, коллег из Чукотки и экспертов Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова. Единственной возможностью спасения жизней мамы и малыша была госпитализация в наш центр, – рассказала главный внештатный акушер-гинеколог Приморья, главный врач перинатального центра Татьяна Курлеева.

Девушку доставили во Владивосток 18 марта бортом санитарной авиации. Целая бригада врачей встретила ее в аэропорту и оперативно доставила в перинатальный центр. Профессионалы сделали пациентке операцию кесарева сечения и спасли недоношенного малыша. Вес новорожденного мальчика составил 996 граммов, а его рост 35 сантиметров. Ребенок находится под круглосуточным наблюдением врачей в отделении реанимации и интенсивной терапии. Когда малыш наберет вес, его переведут на второй этап выхаживания.

Напомним, «КП – Владивосток» писала, что сотрудники роддома № 3 смогли спасти жизни мамы и ребенка. Женщине провели сложнейшую операцию, у нее появилась девочка весом 2770 граммов и ростом 48 сантиметров.

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