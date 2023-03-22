Стоимость чипирования собаки 1 апреля составит 500 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Акция по льготному чипированию собак пройдет во Владивостоке 1 апреля. В настоящее время услуга обойдется владельцам питомцев не менее 1500 рублей, но на мероприятии некоторым категориям приморцев платить за операцию домашнего животного и вовсе не нужно, сообщили в мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Организаторами акции выступили администрация Владивостока, Государственная ветеринарная инспекция Приморского края и компания «Аристократ», занимающаяся опросами безнадзорных животных. Сотрудники управления туризма и городской среды города рассказали, что стоимость чипирования собаки 1 апреля составит 500 рублей, для многодетных семей, инвалидов и пенсионеров – 250 рублей, а для питомцев семей участников СВО – бесплатно.

Как отметила руководитель компании «Аристократ» Галина Плутахина, что процедура занимает всего несколько минут, а для животного она безопасна и безболезненна:

– Размер чипа очень маленький, сопоставим с рисовым зернышком. Он вводится под кожу – в холку или под лопатку, не вызывает никаких реакций, так как выполнен из биосовместимого материала. Каждый чип содержит уникальный идентификационный номер, он вносится в единую базу, где хранятся все данные о животном, а также информация о его владельце. Можно сказать, что это – электронный паспорт вашего животного.

Мероприятие пройдет с 11 часов утра до 15:00 в зооцентре Zoo Zone, расположенном на Адмирала Юмашева, 14к. Следует отметить, что для льготного чипирования домашнего животного необходима предварительная запись по телефону: +7 902 050-77-88.

Следует отметить, что закон «О обязательной идентификации домашних животных» действует в Приморье с 1 января 2023 года. Именно поэтому выбора у хозяев собак не остается, чипирование стало обязательной процедурой в Приморье. Кроме того, благодаря нему можно будет оперативно найти владельца питомца, если пес случайно потеряется или же попадет в службу отлова. Для этого специалистам потребуется только просканировать номер микрочипа.

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