Как содержат собак, отловленных с улиц Владивостока

За животными ухаживают в арсеньевском приюте «Аристократ». Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Вопрос большого количества бездомных животных в последние пару лет особо остро стоит во многих городах России. Столица Приморья – не стала исключением. Нападения агрессивных стай на людей происходят почти каждую неделю. Однако проблема решается, и администрация Владивостока ищет способы борьбы с уличными собаками. Свои плоды принес метод отлова – стерилизации – вакцинации – выпуска (ОСВВ). В рамках нее ветврачи-кинологи реагируют на замечания жителей и гостей города гуманными способами. Больше 400 особей были отловлены на улицах приморской столицы. Ранее мэрия заключила договор с сотрудниками арсеньевского приюта «Аристократ». Представители администрации посетили 24 октября посетили учреждение и оценили условия, в которых содержат четвероногих друзей.

ОБ ОТЛОВЕ ЖИВОТНЫХ

– Работает ведется по контракту с администрацией города Владивостока. Мы хотели посмотреть лично, как проходит работа, где нужна поддержка. Узнать, что для животных мы еще можем сделать. Хочу от себя сказать, что программа ОСВВ зарекомендовала себя очень хорошо и положительно. Я знаю, что некоторые граждане не очень с этим согласны. Но мы опираемся, во-первых, не только на опыт соседних регионов, но и на опыт других стран. Мы добьемся хороших результатов, если программа будет выполняться последовательно, прозрачно и правильно. Важно, чтобы все мы вместе действовали сообща, – отметила советник главы Владивостока на общественных началах Екатерина Бабенко.

Советник главы Владивостока на общественных началах Екатерина Бабенко. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Отлавливают животных ветврачи-кинологи. В «Аристократе» работают пять бригад, которые приезжают на помощь жителям всего края. Однако поймать собаку не так уж и просто. Как правило, они сбиваются в стаи, могут быть агрессивны, а также могут мигрировать с привычного им района.

Специалист рассказала, что отлов каждой дворняжки снимают на камеру. Это необходимо для подтверждения гуманности действий сотрудников. Потом животное привозят в приют, где оно находится три недели.

Перевозят собак в клетках. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

– Мы ездим по два человека. Одному не управиться, нужен помощник, который будет открывать и закрывать клетку. Бывают случаи, что у собаки травмы или раны, тогда мы оказываем ей помощь на месте, а потом уже перевозим, – поделился ветеринарный врач-кинолог «Аристократа» Артем Карпушкин.

ОБ УСЛОВИЯХ

Рассчитан приют на 500 мест. Собаки проводят в нем 21 день. За это время они проходят карантин, стерилизацию, вакцинацию, чипирование, биркование и стерилизацию.

Собаки находятся в приюте 21 день. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Всех псов чипируют и биркуют. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Большинство животных отправляется обратно в привычную среду обитания, но некоторых забирают неравнодушные люди. Выбрать питомца можно на сайте приюта, где размещены все их фото. После этого следует позвонить и предупредить о своем визите. Перед тем, как забрать собаку, человеку необходимо заполнить заявление, указать свои паспортные данные и то, куда он собирается отвезти питомца.

Администратор приюта Галина Плутахина. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

– Животное может проявлять агрессию, например, из-за страха. У нас работают зоопсихологи. Они помогают понять причины поведения собаки и найти выход из ситуации. Наша цель не просто оставить ее навсегда в приюте, а скорректировать поведение и пристроить в любящую семью. Выпускать травмированного пса вновь на улицу опасно не только для окружающих, но и для него самого, – рассказала администратор учреждения Галина Плутахина.

Ухаживает за псами целая команда. В ее составе вожатые, ветеринары, кинологи и другие специалисты. Все эти люди по-настоящему любят собак и знают, как минимизировать стресс для них, оказать необходимую помощь.

За каждым животным следит команда опытных специалистов. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Живут в приюте дворняги в больших вольерах. Количество мест в нем зависит от того, было ли раньше животное в стае. Таким образом, стаю из 4-7 собак могут разместить вместе. Конфликтов не будет, ведь ранее они уже жили и питались сообща.

В одном вольере могут жить 4-5 животных. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Сотрудники приюта следят, чтобы в вольерах всегда была вода для животных. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Кормят псов три раза в день. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Вожатые чистят вольеры три раза в день, выгуливают питомцев на специальной площадке и трижды кормят их. На зиму они накрывают будки теплыми навесами, а на пол стелют сено.

Вольеры, в которых содержат животных. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Вожатые регулярно убираются внутри вольеров. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

О ВЕТПОМОЩИ

Операция – стресс для животного, поэтому проводит ее опытный ветеринар. Во время наркоза собаке предоставляется дополнительный кислород, а его уровень бережно отслеживают с помощью специального аппарата.

Медицинскую помощь получили более 400 собак. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

– Мы работаем на эпидуральной анестезии, это абсолютно не больно. Наркоз есть, его хватает. Длительность операции зависит от состояния собаки, ее возраста, веса. Больше времени занимает подготовка. Сама хирургическая кастрация занимает минут десять. Выходят из наркоза дворняжки недолго. В течение часа они уже начинают прыгать и бегать, –поделилась главный ветеринарный врач ООО «Аристократ» Анастасия Донник.

Собаку несут на операцию. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

ОБ ОПАСНЫХ РАЙОНАХ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Благодаря усилиям специалистов и администрации Владивостока безнадзорных собак становится меньше на улицах города. Однако решить эту проблему до конца возможно только совместными усилиями с жителями города. Чтобы животные не сбивались в стаи, не стоит их подкармливать. Иначе псы будут защищать свою территорию, а также проявлять агрессию.

– На 24 октября отловлено и прошло полный цикл 427 животных из Владивостока. К сожалению, в городе долго никто не занимался отловом животных, поэтому цифра еще небольшая. Самые проблемные районами считаются Эгершельд, Патрокл, Морское кладбище, Дальхимпром. Много заявок поступает, но мы учитываем, что собаки имеют свойство мигрировать. Одну и туже стаю могут заметить по нескольким разным адресам. Отлавливают не только агрессивных животных, а всех собак, на которых оставляли заявку. В приоритете те участки, которые находятся возле школ, детских садов и так далее, – подчеркнула начальник управления туризма и городской среды администрации Владивостока Наталья Руденко.

Начальник управления туризма и городской среды администрации Владивостока Наталья Руденко. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Следует не забывать, что бродячие собаки на улицах города – это, в первую очередь, вина людей. Домашнее животное – не игрушка, чтобы избавиться от него в любой момент, поэтому прежде, чем принять ответственное решение, необходимо оценить свои возможности.

Многие животные любят ласку и подпускают к себе людей. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, как будет проходить отлов бездомных животных. Ранее власти города развернули активную борьбу с засильем безнадзорных псов.

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