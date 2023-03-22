В центре Владивостока завязалась потасовка между хрупкой девушкой и водителем

В полиции инцидент не комментировали. Иллюстрация из архива.

На Фонтанной во Владивостоке развернулась необычная потасовка. Хрупкая девушка ( вероятно, водитель) что-то не поделила с мужчиной. На кадрах с видеорегистратора, опубликованных в соцсети, не различить, кто затеял драку, однако приморцы уже прозвали схватку эпичной, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Точное время конфликта неизвестно. Однако видно, что драка завязалась между тремя людьми: девушкой, водителем, и еще одним мужчиной. В деталях истории, вероятно, предстоит разобраться правоохранительным органам.

– Cлон и мошка;

– Люди стали агрессивнее;

– Какой кошмар, – пишут приморцы в комментариях.

Напомним, ранее «КП» писала о том, как водитель маршрутного автобуса задавил собаку на пешеходном переходе. Видео также оказалось в социальных сетях, ни нарушителя, ни его жертвы еще не нашли.

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