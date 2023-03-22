В Приморье водитель маршрутки сбил пешехода на зеленый сигнал светофора и скрылся

Приморцы возмущены поведением водителя. Фото: принтскрин видео.

В Большом Камне пассажирский автобус сбил собаку прямо на пешеходном переходе. Нерадивый водитель проигнорировал происходящее и скрылся с места происшествия. Однако его поступок не остался незамеченным. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Видеозапись не для слабонервных появилась в социальных сетях утром 22 марта. На кадрах видно, что пес пересек дорогу по пешеходному переходу на зеленый цвет светофора неподалеку от автобусной остановки. Однако он не успел преодолеть даже половину пути, как его сбил маршрутный автобус. Равнодушный к судьбе животного водитель продолжил свое движение, не снижая скорости.

Еще некоторое время собака мучилась от боли, упала на землю. Следует отметить, что свидетелями трагедии были водители нескольких автомобилей. Но ни один из них не остановился, чтобы отвезти питомца в ветеринарную клинику.

В соцсетях приморцы возмущены бесчувственностью людей.

– Пес оказался умнее человека и переходил как положено по пешеходному переходу. А человек оказался свиньей, – пишут они в комментариях.

Кроме того, жители края отмечают, что искали пса, чтобы отвезти к специалистам. Однако найти его так и не удалось.

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