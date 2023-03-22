Обвиняемый в мошенничестве мэр-беглец Абушаев мог убыть из Приморья в зону СВО

Рустям Абушаев. Фото: администрация Надеждинского района

Действующий глава Большого Камня Рустям Абушаев (бывший военный офицер) мог убыть в зону специальной военной операции, пытаясь уйти от уголовного преследования, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Информацию о том, что Абушаева задержали на границе утром 22 марта, в силовых структурах опровергли. При этом реальное местоположение фигуранта не установлено – обвинение СК предъявил заочно. Официально участие чиновника-беглеца в боевых действиях не опровергают и не подтверждают. Отпуск он оформил 15 марта – за день до обыска в его квартире. В Большекаменской администрации, к слову, информацию подтвердили, де-юре Рустям Саитович – все еще глава города. Фрунзенский суд Владивостока заочно арестовал чиновника.

Ранее в региональной прокуратуре уточнили, что Абушаев, по версии обвинения, совместно с другими чиновниками предоставил 3 гектара земли среднерыночной стоимостью в 54 миллиона рублей в собственность инвалидам и ветеранам труда. Однако передача оказалась фиктивной, ведь 22 участка в итоге оказались записаны на третьих лиц, которые распорядились ими в собственных нуждах. По предварительной информации редакции, Рустям Саитович оформил себе почти гектар земли на территории Де-Фриза, построил фешенебельную базу отдыха с баней.

Рустям Абушаев – бывший военный офицер. Telegram-канал главы Большого Камня

Абушаев подозревается в мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ, а также по признакам преступления, предусмотренного 289 статьей УК РФ (предпринимательство в обход законодательства).

– Также с 2015 по 2022 год обвиняемый одновременно с исполнением полномочий главы органа местного самоуправления участвовал в управлении коммерческими организациями, тем самым предоставлял последним льготы, преимуществ и покровительствовал им, – сообщает СУ СК РФ по Приморью.

Расследование продолжится. Пост главы Большого Камня, вероятно, какое-то время будет пустовать.

Напомним, в СИЗО уже оказались двое бывших чиновников Надеждинского района по материалам того же дела. Постепенно в Приморье выстраивание не самого законного бизнеса на краевых программах по выдаче земли становится тенденцией.

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