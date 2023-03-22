Абушаева подозревают в мошенничестве и незаконном участии в бизнесе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В федеральный розыск объявлен мэр Большого Камня и экс-глава Надеждинского района Рустям Абушаев, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Ранее в СИЗО оказались бывший первый замглавы Надеждинского муниципалитета Александр Султанов, заместитель мэра Уссурийска Максим Стефанко (он также до этой должности занимался делами земельными в упомянутом районе). Все трое подозреваются в афере по части 4 статьи 159 УК РФ. Гособвинение считает, что чиновники предоставили более 3 гектара участков на полуострове Де-Фриз (поселок Ключевой) якобы инвалиду и «Ветерану труда» – по краевому закону для льготников. Позже территории (к слову, стоимостью 54 миллиона рублей) оказались в собственности третьих лиц для их личных нужд. В ведомстве уточнили, что речь идет о 22 участках.

– Накануне прокуратура Приморского края признала законным возбуждение уголовного дела в отношении бывшего главы Надеждиного района, обвиняемого в совершении вышеназванного преступления с использованием служебного положения, а также преступления, предусмотренного статьи 289 УК РФ. На тот момент пост главы Надеждинского района занимал Рустям Абушаев, ныне глава Большого Камня, в кабинете у которого накануне прошли обыски, – рассказали в надзорном ведомстве.

Рустям Абушаев. Фото: Telegram-канал главы Большого Камня

Более того, Абушаев оказался замешан в распоряжении участками с 2015 по 2022 год. Вопреки законодательному запрету через он через «проверенных» людей мог участвовать в коммерческой деятельности, предоставляя торговые площади. Материалы уже в работе УЭБиПК УМВД России по Приморскому краю.

Прокуратура добивается возврата незаконно оформленных участков в собственность. Остается открытым вопрос того, кто займет пост главы города президентского внимания – Большого Камня. Кадровые рокировки уже прошли в Надеждинском районе – оппозиционный муниципалитет возглавил экс-глава местной думы Максим Якимов. Официального «начальника» здесь не было более года.

Напомним, махинации со «льготной землей» – далеко не новость для Приморского края. По схожему обвинению в СИЗО оказался еще один бывший мэр Большого Камня Александр Андрюхин, а условный срок по уголовному делу уже получила экс-депутат Юлия Толмачева. Приговор обжаловали. В то же время, как сообщала «КП», дефицит земли во Владивостокском городском округе для предоставления по краевым программам составил 3,5 тысячи участков в ноябре 2022 года.

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