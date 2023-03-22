Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу матери, сломавшей плечо 2-месячной дочке в Приморье

Александр Бастрыкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль инцидент с истязанием малолетней девочки в Приморском крае. Малышке на тот момент едва исполнилось два месяца, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Подробнее о кошмарном случае редакция писала накануне, 21 марта. Следователи считают, что в ноябре 2022 года молодая мама (вероятно, от злости) с силой схватила дочку за руку и подняла вверх. Девочке диагностирован перелом плечевой кости – сейчас ее здоровью, к счастью, ничего не угрожает. Однако пока неизвестно, с кем малышка живет сейчас. По информации СК, мать под подпиской о невыезде.

Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования, а также попросил дать правовую оценку органам профилактики. Возможно возбуждение уголовного дела по статье о халатности.

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