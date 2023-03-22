В Приморье ожидается похолодание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморские синоптики рассказали, удивит ли погода жителей Приморья в последние мартовские выходные. Как сообщили в «Примгидромет», в крае станет прохладнее, но обойдется без существенных осадков. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В субботу, 25 марта, Приморью прогнозируют солнечную и безветренную погоду. Температура воздуха ночью на большей территории края 0…-9 °С, на северо-востоке – до минус 10-15 градусов по Цельсию. Днем +1…+9 °С.

Ухудшится погода в крае в воскресенье, 26 марта. Ночью будет еще морозней, а днем небо затянется тучами. Однако серьезных осадков синоптики пока что не прогнозируют.

Во Владивостоке в субботу минимальная температура воздуха 0…-2 °С, максимальная +5…+8 °С, а в воскресенье будет прохладнее на 1-2 градуса.

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