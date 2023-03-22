Мероприятие станет незабываемым событием для жителей приморского края. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Во Владивостоке стартует крупнейший в истории регионов мотопробега Baltic Rally, который начнется 30 июня. Байкеры со всей России посетят приморскую столицу и преодолеют огромную дистанцию до Выборга в течение 20 дней. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в правительстве Приморья, организаторы фестиваля уже посетили край, чтобы оценить маршрут мотоциклистов. Координатор проекта Игорь Щербаков рассказал, что зимнее путешествие из Выборга во Владивосток с 21 января по 20 марта было репетицией перед летним мотопробегом. За время путешествия по России команда посетила более 20 городов и проехала более 13 тысяч километров.

– Приморский край – регион с потрясающей природой и удобной инфраструктурой, мы рады, что конечной точкой этого мотопробега и стартом летнего путешествия стал именно Владивосток, – добавил он.

Руководитель приморского агентства по туризму Арсений Крепский отметил, что старт мотопробега станет ярким и незабываемым событием для местных жителей. Ведь им расскажут, как можно путешествовать по стране на мотоцикле и продемонстрируют ценности байкерской культуры.

Завершением мероприятия станет масштабный фестиваль в Выборге, который пройдет 20 июля.

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