Для скорой победы: приморцы передали в зону СВО еще три внедорожника

Известно, что машины 2022 года выпуска и были произведены в России. Фото: Администрация Уссурийска

В Уссурийске отправили еще три внедорожника в зону СВО. Автомобили купили за счет денег резервного фонда администрации по поручению главы Уссурийского городского округа Евгения Коржа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

– Сейчас началась весенняя распутица, поэтому именно классическая проходимая «Нива» будет как нельзя кстати. Завтра автомобили пройдут регистрацию в органах военной автоинспекции и эшелоном будут отправлены в место назначения, – отметил заместитель директора управления по делам ГО и ЧС Владимир Козьменко.

Известно, что машины 2022 года выпуска и были произведены в России. Они полноприводные, объем двигателя 1,7 литров. «Нива» может похвастаться высокой проходимостью и маневренностью при езде по пересеченной местности.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что бизнесмены из Приморья решили поддержать наших бойцов и передали в зону СВО два внедорожника безвозмездно. Губернатор края лично поблагодарил каждого из них и еще раз призвал местных жителей оказать помощь, если это в их силах.

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