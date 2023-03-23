На данных участках запрещена заготовка древесины. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье площадь особо защитных участков леса увеличилась в 2023 году почти в три раза. Теперь она составляет не 800 тысяч, а 2,2 миллиона гектаров. Как сообщили в правительстве края, на данных территориях запрещены добыча полезных ископаемых, заготовка древесины и иная хозяйственная деятельность, способная нанести ущерб природе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В ведомстве отметили, что основная площадь особо защитных участков выделена для сохранения водорегулирующей функции лесов и смягчения прохождения наводнений в Приморье. Расположены охраняемые деревья вдоль рек и ключей в лесных массивах, на крутых склонах, вдоль гребней и линий водоразделов и так далее. Кроме того, особо защитными считаются территории около населенных пунктов, санаториев, детских лагерей, заповедников, минеральных источников и медоносные участки леса. Связано это с тем, что именно там находятся реликтовые и эндемичные растения: тис, кедр, диморфант, пихта цельнолистная и другие.

По словам начальника департамента лесного хозяйства по ДФО Максима Сироткина, увеличение площади – это важный шаг в борьбе за сохранение природы и биоразнообразия, а также предотвращение негативных последствий изменения климата и природных катаклизмов.

Посмотреть, где размещены особо защитные участки лесов, можно по ссылке в разделе «Сохранение лесов».

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