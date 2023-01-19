Главная задача ООПТ – сохранить природу Приморья. Фото: Мария КАЮРОВА

Приморский край славится особенным многообразием животного и растительного мира, который нужно не потерять, а приумножить. Главная задача существующих заповедников и национальных парках – сохранить природное наследие в первозданном виде и популяцию их обитателей. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает о главных охраняемых природных зонах Приморья.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЗЕМЛЯ ЛЕОПАРДА»

Национальный парк, созданный в 2012 году, находится на территориях Хасанского округа и Надеждинского района, Уссурийского и Владивостокского городских округов Приморского края и считается самой кошачьей территорией. А еще это единственная местность России, помимо Кавказа, которую обошло стороной последнее оледенение, тем самым сохранив древнюю реликтовую растительность с ее обитателями.

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда». Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Парк способствует защите дальневосточного леопарда и амурского тигра, численность которых на 2022 год составила 121 и 41 особь соответственно. За десять лет удалось достичь значительного прогресса. Также специалисты работают над сохранением пихтовых, широколиственных лесов, где произрастают редкие и исчезающие виды растений, грибов. Кроме главных охраняемых хищных млекопитающих, здесь обитают лесные коты, рыси, пятнистые олени, медведи, росомахи, зайцы и другие звери.

Дальневосточный, или амурский леопард. Фото: Екатерина БЛИДЧЕНКО // ФГБУ «Земля леопарда».

Кстати, тут и крупнейшая в России сеть фотоловушек – за животными наблюдают более 500 автоматических камер круглосуточно. Корреспондент «Комсомолки» лично ездил на установку одного из устройств. Благодаря камерам жители Приморья и всей России видят, как и чем живут местные звери.

И еще один момент – у «Комсомолки» есть своя «крестница», леопардесса Leo 21F по имени Сочи.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ЗОВ ТИГРА»

Национальный парк расположен на участке трех районов – Чугуевского, Ольгинского и Лазовского. «Зов тигра» образован 16 лет назад для сохранения богатства животного мира, ряда реликтовых растений и исчезающих видов птиц на данной местности.

В парке можно встретить множество растений, занесенных в Красную книгу, густые еловые и тундровые леса, лимонник и дикий виноград. Здесь растут разнообразные лекарственные цветы и растения.

Цветение липы. Фото: Сергей ДУДОВ // Национальный парк «Зов тигра»

К тому же на заповедной территории обитает краснокнижный амурский тигр, кот дальневосточный, горал амурский, олень пятнистый, ночница Брандта, нетопырь кожановидный, замечены и заходы леопарда дальневосточного.

Отмечено больше трехсот редких видов птиц – дальневосточный аист, пискулька, клоктун, чешуйчатый крохаль, белоплечий орлан, рыбный филин, косматый поползень.

Гималайский медведь. Фото: Алексей БЕЗРУКОВ // Национальный парк «Зов тигра»

ЗАПОВЕДНИК «КЕДРОВАЯ ПАДЬ»

Особо охраняемая территория и сокровищница Приморского края еще со времен Российской империи, научная база для проведения разного рода биологических исследований.

Природа парка «Кедровая падь». Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Заповедник расположен в Хасанском округе, и на Дальнем Востоке ему нет равных. В 2022 году «Кедровой пади» исполнилось 100 лет. Самое особенное то, что здесь растет сразу несколько видов клена и березы, некоторые из них произрастают исключительно в этой местности. Помимо древнейших представителей флоры, возможно встретить амурский бархат, женьшень и дикий виноград.

Природа парка «Кедровая падь». Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Животный мир на небольшой территории тоже достаточно интересный и многообразный, можно повстречать таких обитателей, как леопард дальневосточный, тигр амурский, гигантская бурозубка – внешне похожая на мышку, но с удлиненной мордочкой.

В заповеднике зафиксировано около двухсот пернатых – черный гриф, утка-мандаринка, орлан-белохвост, большой погоныш, японский бекас, клоктун и другие. Например, совсем недавно на камеру попало купание хохлатого орла.

Река в нацпарке «Кедровая падь». Фото: Дарья НАУМЕЦ

«Кедровая Падь» обладает единственным экологическим тоннелем в Приморье и благодаря этому обитатели заповедной земли могут безопасно передвигаться в пределах контролируемой зоны, минуя дороги.

Нарвинский автодорожный тоннель. Фото: Дарья НАУМЕЦ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «УДЭГЕЙСКАЯ ЛЕГЕНДА»

Национальный парк находится на территории Красноармейского района, природа здесь осталась практически незатронутой. Его создали в 2007 году из соображений сохранить уникальность уссурийской тайги, а также традиционный уклад жизни удэгейского народа, отсюда и название.

Популярное место для любителей ярких водных приключений, ведь на территории парка протекают часть рек Большая Уссурка и Арму по которым можно сплавляться. В долинах преобладают кедрово-широколиственные леса, где можно встретить редчайшие виды кипариса, тиса.

«Удэгейская легенда» удивляет косолапыми – бурые и гималайские медведи, которые не прочь полакомится кедровыми орехами с желудями перед зимней спячкой, а также парк богат копытными – изюбрь, лось, кабан, косуля и кабарга, почти не имеющая равных по своим маневренным прыжкам.

Также важно отметить, что на территории национального парка найдено много археологических памятников различных эпох и предметов, используемых удэгейцами для проведения ритуалов.

Сюда многие едут, чтобы отдохнуть от городской суеты.

На одном из водоемов нацпарка. Фото: ФГБУ «Удэгейская Легенда»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «БИКИН»

Самый молодой парк, открытый в 2015 году, простирается по северной части Приморья в Пожарском районе. Место славится необычной рекой Бикин, но больше известной как «русская Амазонка», прозвали ее так за красочность и богатство окружающей природы вокруг.

Самая большая тайга, сохранившаяся в своем первозданном виде, где преобладают лиственничные, пихтовые, широколиственно-кедровые, кедрово-еловые леса. Также это одно из первых мест обитания амурского тигра, рыси, росомахи, пятнистого оленя и многих других млекопитающих.

Природа национального парка. Фото: Национальный парк «Бикин»

Интересно и то, что Бикин стал последним поселением старообрядцев в России, но в 1932 году большую их часть репрессировали, после организовав удэгейский колхоз. Сейчас на этом месте располагается единственный населенный пункт – поселок Охотничий.

Зона национального парка защищается особыми законами.

Природные условия и богатые биологические ресурсы способствовали формированию компактных поселений удэгейцев и нанайцев. Фото: Национальный парк «Бикин»

ЛАЗОВСКИЙ ЗАПОВЕДНИК ИМЕНИ КАПЛАНОВА

Заповедник, названный в честь одного из первых его смотрящих – Капланова Льва Георгиевича, находится в Лазовском районе.

Территория включает озера и горы вулканического происхождения, которым порядка ста миллионов лет, остров Петрова, на котором произрастает краснокнижный остроконечный тис. Исчезающие виды мохообразных, зубчатый дуб, твердый можжевельник, односемянной хвойник и другие, кроме того здесь замечено большое количество лишайников.

Бухта Песчаная, Лазовский заповедник. Фото: Ольга ДЕГТЯРЕНКО // Лазовский заповедник

Из млекопитающих в заповеднике можно повстречать соболя, горала, амурского тигра. А из птиц – самых древних и редких чешуйчатых крохалей, уток-мандаринок, уссурийского зуйка, сарыча, орлана-белохвоста и даже черного аиста.

К слову, Лазовский заповедник ведет подсчет щенков пятнистых тюленей.

Следы тигра на песке. Фото: Ольга ДЕГТЯРЕНКО // Лазовский заповедник

ХАНКАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Заповедник расположен на побережье озера Ханка, крупного пресноводного озера Азии, и был создан с целью защиты хвойных от вырубки и сохранности популяции редких и исчезающих видов пернатых.

Местность особенно полюбилась птичкам, разновидность которых просто поражает – дальневосточный аист, тростниковая сутора, красноногий ибис, японский и даурский журавли. Еще это единственное место в России, где обитает египетская и средняя белая цапля.

На территории заповедника обитают и млекопитающие, которых больше пятидесяти видов – красный волк, амурский тигр, пятнистый олень, сусленник.

В водах Ханкайского заповедника произрастают древние краснокнижные виды растительности, такие как лотос Комарова, устрашающая эвриала, тиллея водная, водяной орех.

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