Температура опустится до -12 °C. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ночью в субботу в Приморском крае температура опустится до -12°C, на побережье воздух прогреется до -6°C. Уже днем погода выправится, потеплеет до +10°C, в отдельных районах – до +3°C. В воскресенье, несмотря на тепло, в регионе пройдет небольшой снег, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

– В воскресенье у поверхности земли сохранится повышенный фон атмосферного давления, а в средней тропосфере над краем будет смещаться высотная ложбина. Появится облачность, в северных районах утром и днем местами пройдет небольшой снег. Температурный фон останется на уровне субботы, – отмечают синоптики.

По данным портала, в последний уикенд марта во Владивостоке дождя не предвидится, минимальные значения сохраняются на уровне -1…-3°C, максимальные – на уровне +5…+8°C.

Сегодня в крае и Владивостоке без осадков, продолжает холодать. Температура держится на уровне +2…+8°C. Подробнее о погоде.

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