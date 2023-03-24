С середины недели погода начнет ухудшаться. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С понедельника, 27 марта, в Приморье потеплеет. В первые три дня в крае установится солнечная погода, но с середины недели она начнет ухудшаться. Во Владивостоке это скажется на дневной температуре, сообщает «КП – Дальний Восток» со ссылкой на Примгидромет.

Ночью в понедельник на большей части крае сохранится мороз: -7…-12 °C, при этом на побережье столбики термометров покажут 0…-5 °C. Днем солнечно, воздух теплый, +6…+13 °C. Во вторник воздух прогреется еще на 1-3 градуса.

В среду юго-западные потоки принесут теплый воздух из центральных районов Китая. По-прежнему сохранится потепление, особенно – в континентальной части Приморья в дневные часы края. Ночные морозы ослабеют, днем столбики термометров поднимутся до +11…+19 °C.

На юге региона воздух прогреется до +5…+ 9 °C. Так, в начале недели во Владивостоке будет тепло и без осадков погода. Ночью 0…+2 °C, днем +6…+9 °C. Но к среде погода испортится – станет облачно и туманно. Усилится ветер, днем похолодает до +4…+6 °C.

На этих выходных в Приморье ударит снег. Синоптики уже дали подробный прогноз.

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