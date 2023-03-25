На нервах до последних секунд: приморский ХК «Адмирал» провел решающий матч в Казани

Матч прошел 24 марта (25-го по Владивостоку) в Казани. Фото: ХК «Адмирал»

Хоккеисты «Адмирала» из Владивостока взяли реванш после четвертого матча и обыграли казанский «Ак Барс» – решающая встреча 24 марта завершилась со счетом 2:1 в пользу приморских игроков. И это несмотря на то, что поединок проходил на гостевой арене, в Казани. Такой результат позволяет «морякам» продолжать борьбу во втором раунде плей-офф КХЛ. Это был пятый матч серии, и пока что «Ак Барс» сохраняет лидерство до четырех побед: 3-2.

В ворота хозяев шайбы отправили Даниил Гутик и Николай Чебыкин.

– Арена поддерживала их всю игру. Они дома играют, тут любят хоккей, их поддерживают на протяжении всего игрового времени, – рассказывал после матча Николай. – Обидно, что были ненужные удаления, допустили гол. Но самое главное, что мы выиграли.

К слову, гол «морякам» забил соперник Александр Радулов.

Игра проходила ночью по владивостокскому времени, и, тем не менее, большой поклонник хоккея, губернатор Приморского края Олег Кожемяко не пропустил важный матч. По итогам игры он записал видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале:

– Победа, победа, победа! Долгожданная победа! Молодцы, ребята! На нервах до последних секунд. Прямо все на волоске! Достойно! Ждем наших ребят здесь, во Владивостоке.

Следующая игра пройдет в воскресенье, 26 марта, во Владивостоке на льду КСК «Фетисов Арена». Это будет еще один решающий матч – в случае победы спортсмены клуба «Адмирал» продолжат борьбу.

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