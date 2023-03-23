Спортсмены вели напряженную борьбу. Фото: ХК «Адмирал»

Сильнейшее противостояние показали спортсмены «Адмирала» и «Ак Барса» 22 марта во Владивостоке. Удача в четвертом матче серии второго раунда плей-офф была на стороне соперника из Казани, ведь итоговый счет 1:2 в пользу гостей. Приморские хоккеисты уступили в овертайме. О результатах отчитались в пресс-службе «моряков». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На прошлом домашнем матче спортсмены «Адмирала» одолели сильнейшего соперника, поэтому приморские болельщики заполнили все места на трибунах «Фетисов Арены» и до последнего верили в успех кумиров. Кроме того, прямые трансляции матча велись в кинотеатрах Владивостока, Уссурийска и Артема.

Матч прошел во Владивостоке. Фото: ХК «Адмирал»

Обе команды показывали напряженную борьбу с первых минут игры. «Распечатать» ворота удалось казанцам на пятой минуте. Кирилл Семенов пустил шайбу мимо голкипера Никиты Серебрякова – 0:1.

Вернулась интрига в матч уже во втором периоде. «Моряки» показали характер и упорно атаковали хоккеистов «Ак Барса». Даже по статистике за эту двадцатиминутку они больше блокировали, выиграли больше вбрасываний и перебросали их. Особо отличился капитан команды Либор Шулак, пронзивший ворота соперника – 1:1.

В третьем периоде определить победителя не удалось, поэтому игра плавно перешла в овертайм. Длился он недолго. Уже на 66-минуте матча шайба проскочила мимо вратаря «Адмирала», а принадлежал решающий бросок Александру Радулову – 1:2.

Счет в серии игр 3:1 в пользу «Ак Барса». Следующая игра состоится в Казани 24 марта в 19:30 по московскому времени или в 2:30 ночи по местному.

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