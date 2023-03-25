Лобовое вдребезги: фура улетела в кювет под селом в Приморье (ВИДЕО)

ДТП произошло в районе поворота на Суражевку. Фото: t.me/dpscontrolprim

Большегруз улетел в кювет в районе перевала около села Суражевка Приморского края. О дорожном происшествии стало известно в первой половине дня в субботу, 25 марта, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». В социальных сетях пишут, что тяжелая машина «не вписалась в поворот».

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. О состоянии водителя пока ничего неизвестно, однако фура не в самом лучшем состоянии – как минимум, полностью разбито лобовое стекло. Редакция обратилась в пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю за официальным комментарием.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 12:55

Представитель ведомства заявил, что никто в результате происшествия не пострадал.

Напомним, на днях в Партизанском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие из-за скользкой дороги. Как потом выяснилось, молодой водитель летел на большой скорости и в итоге не справился с управлением. Не исключено, что результат крайне плачевный – на месте работали врачи скорой помощи, возможен перелом позвоночника.

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