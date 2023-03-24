Слетел в кювет, возможно, сломан позвоночник: медики работают на месте страшного ДТП в Приморье

Мужчина получил серьезные травмы. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Гололед стал причиной серьезного ДТП в Партизанском районе в минувшие сутки. Легковушка вылетела с дороги, а 26-летний водитель получил серьезные травмы. Полиция рассказала детали происшествия. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщили в УМВД России по Приморскому краю, произошло все в районе 25 километра трассы Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением Toyota Corolla из-за скользкого асфальта, из-за чего машина слетела в кювет. Во время удара водитель получил травмы шейного отдела и предплечья. Есть риск перелома позвоночника. Пострадавшему оказывают необходимую помощь медики.

Гололед стал причиной серьезного ДТП. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. Напомним, «КП – Владивосток», что автобус перевернулся в пригороде Владивостока из-за скользкой трассы.

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