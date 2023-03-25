Одна машина в кювете, вторая дымится: на Американском перевале столкнулись несколько авто

О жертвах или пострадавших пока не сообщается. Фото: принтскрин видео.

Серьезная авария произошла в первой половине 25 марта – перед Американским перевалом по пути в Находку столкнулись два автомобиля. Одна из машин, предположительно Toyota Rav4, задымилась, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток». Второе авто от удара отлетело в кювет и завалилось набок. По дороге разбросаны бампер, колесо и другие части транспортных средств. Движение на данном участке трассы замедлено.

В настоящее время подробности дорожно-транспортного происшествия неизвестны. «Комсомолка» обратилась за деталями в пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.

О жертвах или пострадавших пока не сообщается.

За утро субботы это второе ДТП, в котором транспорт опрокинулся в канаву. После поворота на село Суражевка с дороги вылетел большегруз, у фуры выбило лобовое стекло. На месте работает полиция.

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