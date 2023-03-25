В Приморье 25 марта проходит общекраевой субботник

Сотни приморцев вышли на уборку территорий. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Приморье начался двухмесячник по санитарной уборке городов и сел региона. Первый весенний субботник прошел 25 марта. «Главной» по наведению порядка стала краевая столица. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Последние выходные марта – традиционная точка для старта начала уборки на улицах родного населенного пункта. Во Владивостоке, например, на свежий воздух вышли сотни людей и десятки компаний, в том числе и «управляйки», предприятия и хозяйствующие субъекты. Все объединены одной целью – сделать пространство рядом чище и приятней.

В дальневосточной столице уже прибирают прибрежные территории, к примеру, возле Токаревской кошки, в зонах Владивостокской крепости, возле третьего роддома и госпиталя для ветеранов войны…

Управляющие компании очищают участки, за которыми они закреплены. После того, как снег сошел, на земле хорошо виден мусор, «копившийся» всю зиму. Надо убрать и слежавшуюся траву, а также подготовить клумбы к высадке цветов. Местами понадобится и покраска ограждений.

В следующую субботу, 1 апреля, в городе еще активнее начнут работать озеленители, которых видно на улицах Владивостока уже несколько дней, – они также будут готовить землю для растений и зеленых насаждений. Сама же высадка начнется примерно в середине весны.

Дорожники, в свою очередь, займутся помывкой тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок. Также в их задачах стоит очистка поверхностей от граффити (а на это, «Комсомолка» писала об этом еще два года назад, город тратит примерно миллион рублей) и расклеенных то тут, то там объявлений.

В предпоследнюю субботу апреля, 22-го, во Владивостоке пройдет общегородской субботник.

За зиму накопилось слишком много использованных шин. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

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