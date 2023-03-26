Погода Приморья будет зависеть от тропосферной ложбины

Средняя температура воздуха в крае ночью 0...-12°C., днем 0...+9°C. Фото: Яна АСТАХОВА

Синоптики «Примгидрометцентра» рассказали, какую погоду ждать в воскресенье, 26 марта. Они рассказали, что ее будет определять тропосферная ложбина. В основном по краю переменная облачность и местами небольшие осадки.

Средняя температура воздуха в крае ночью 0...-12°C., днем 0...+9°C.

Ночью во Владивостока облачно, в основном без осадков. А вот днем синоптики ожидают небольшой дождь. Вечером также задует сильный ветер. Температура воздуха ночью 1...+1°C, днем +3...+5°C.

В Уссурийске жителей ждет переменная облачность, также преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днём +6...+8°C. Такая же ситуация и в Находке, где на столбиках термометра ночью можно было наблюдать 0...-2°C, днем +6...+8°C.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что выходные с 18 по 19 марта в Приморье выдались аномально солнечными и теплыми. По данным Примгидромета, в эти дни температура воздуха прогрелась на 6-10 градусов теплее, чем обычно.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.