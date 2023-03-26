Борис Кубай рассказал, чего ждать приморцам от погоды в апреле

В самом начале апреля будет тепло, затем жителей ждет похолодания. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный синоптик края, Борис Кубай, поделился с жителями Приморья прогнозом погоды на ближайшие две недели. Он также рассказал, чего ждать от погоды в апреле. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

И хоть прогнозы погоды на месяц вперед могут быть неточными, Борис Кубай рассказал, что вероятнее всего ждет приморцев во втором месяце весны. В самом начале апреля будет тепло, во многих районах днем температура воздуха может подниматься до 15-20 градусов тепла.

Но к середине первой декады над Японским морем может пройти довольно активный циклон, а над территорией края – холодный атмосферный фронт. Из-за этого погода может ухудшиться, похолодает и возможен мокрый снег. Но при этом понизится пожарная опасность. Что касается второй половины декады, то она будет относительно прохладной.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что погода Приморья в конце марта будет зависеть от тропосферной ложбины.

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