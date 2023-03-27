Приморье и Китай хотят связать с помощью трубопровода для молока

Инициатива перегонки молока по трубам из Приморья в Китай пока что оставляет множество вопросов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молоко по трубам прямиком из Приморья в Китай. Звучит немного футуристично, но такая идея уже существует, и она вполне может стать реальностью. Дело в том, что с инициативой построить логистический центр на границе с Поднебесной выступила местная компания «ГринАгро». В задачи ЛЦ, который может появиться в районе погранперехода «Марково», будет входить в том числе перегонка молока по трубопроводу. Намерение озвучили после того, как глава министерства сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц заявил о наращивании экспорта сельхозпродукции в КНР.

Как пишет РБК Приморье, компанию поддерживают китайские бизнес-структуры. Пока проект оставляет множество вопросов, например, когда возведут центр и во сколько обойдется его строительство. И это не говоря об объемах молока, передаваемого за рубеж, а также выручке.

«Комсомольской правде – Владивосток» в минсельхозе Приморья добавили, что в планы компании входит также поставка свинины и субпродуктов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Китай. Разрешение уже получено.

Кстати, ранее губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что по итогам 2022 года торговый оборот края с КНР в сравнении с допандемийным 2019-м увеличился на 76,7% и составил 7,5 миллиарда долларов. Значительная часть денег приходится на провинцию Хэйлунцзян. Сегодня Приморье готово нарастить оборот еще больше, в частности речь идет о поставках сои, соевого шрота, а также других товаров.

Напомним, Олег Кожемяко вновь анонсировал модернизацию четырех погранпереходов: Пограничный – Суйфэньхэ, Полтавка – Дуннин, Турий Рог – Мишань, Марково – Хулинь. Также глава Приморья предложил продлить время работы пунктов Пограничный – Суйфэньхэ, Полтавка – Дуннин, Турий Рог – Мишань на четыре часа, а в будущем – перевести их в круглосуточный режим. Китайская же сторона озвучили идею построить дополнительные железнодорожные линии для улучшения пропускной способности перехода Полтавка – Дуннин.

Добавим, что власти выделили приморским сельхозпроизводителям на развитие молочного животноводства и растениеводства 76,9 миллиона рублей. Два фермера будут развивать свои молочные предприятия в Дальнегорске и Спасском районе, им дадут по 30 миллионов на каждого.

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