Олег Кожемяко вновь анонсировал модернизацию погранпереходов между Приморьем и Китаем

Глава края встретился с вице-губернатором провинции Хэйлунцзян. Фото: Правительство Приморского края

Во время рабочей встречи в Харбине 26 марта губернатор Приморья Олег Кожемяко и вице-губернатор провинции Хэйлунцзян Юй Цзянь обсудили возобновление безвизового режима для туристов. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

– В результате визита Председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина в Москву были достигнуты договоренности об укреплении сотрудничества между нашими странами, о более тесном взаимодействии. Наша миссия – прямое продолжение тех соглашений, которых достигли руководители наших государств, – отметил Олег Кожемяко.

По словам губернатора края, одно из самых важных направлений работы – модернизация автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на границе: Пограничный – Суйфэньхэ, Полтавка – Дуннин, Турий Рог – Мишань и Марково – Хулинь. Проводимые на этих территориях обновления позволят улучшить экономические отношения между двумя государствами на более высокий уровень. Олег Кожемяко также предложил продлить время работы пунктов Пограничный – Суйфэньхэ, Полтавка – Дуннин, Турий Рог – Мишань на четыре часа, а в будущем – перевести их в круглосуточный режим.

Представители Китая в свою очередь предложили построить дополнительные железнодорожные линии для улучшения пропускной способности. В Приморье создадут рабочую группу и обсудят создание моста на границе Полтавка – Дуннин.

– Нам необходимо налаживать безвизовые туристические обмены, чтобы людям было проще ездить друг к другу. Думаю, это поспособствует укреплению и экономики, и дружественных связей между Приморьем и провинцией Хэйлунцзян.

По словам Олега Кожемяко, край готов рассмотреть мероприятия по совместной переработке леса и пиломатериалов, и создаст необходимые условия для китайских инвесторов, а также для местных специалистов.

Стороны также обсудили расширение экспорта приморских товаров в Китай. Благодаря погранпереходам можно поставлять молоко и мясо свинины, увеличить вывоз сои, шпона, щепы. Кроме того, главы регионов договорились, что делегация Приморья примет участие в 32-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, которая состоится в июне этого года.

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