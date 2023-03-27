Жители Владивостока стреляли из пневматического пистолета в жилом районе

С нарушителями провели профилактическую беседу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Владивостока обратилась в полицию и рассказала, что из окна дома на Пологой два парня стреляли из пневматического пистолета. Сотрудникам ведомства удалось найти молодых нарушителей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Приморью, таким образом два парня 15 и 18 лет развлекались. По их словам, сначала они направили оружие вверх, а после сделали несколько холостых выстрелов, надеясь, что никому не навредят.

В итоге пневматический пистолет изъяли. На мать несовершеннолетнего составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей), с юношами провели профилактическую беседу.

Напомним, что в центре Владивостока на Семеновской, 15, у ТЦ Clover House, подрались мужчины. По словам очевидцев, потасовка началась после того, как неизвестный выстрелил из огнестрельного или травматического оружия в лицо второму участнику конфликта.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.