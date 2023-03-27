Спортсмены с Чукотки завоевали три медали на чемпионате России по северному многоборью

В соревнованиях участвовали спортсмены со всей страны. Фото: Федерация Северного многоборья России.

Одну золотую и две бронзовых медали завоевали спортсмены с Чукотки на чемпионате России по северному многоборью. Соревнования проходили в Магадане с 18 по 26 марта, а участниками мероприятия были 130 человек с разных регионов страны. Они проявили свои навыки в необычных дисциплинах. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Как сообщили в правительстве автономного округа, Чукотку представляла делегация из 18 спортсменов, которые ранее уже громко заявили о себе и стали лидерами на окружных соревнованиях. На чемпионате России жители Чукотки поборолись с сильнейшими соперниками в метании топора на дальность, метании тынзяна на хорей [тынзян – это аркан, с помощью которого пастухи отлавливают оленей, а хорей – это длинный шест, которым погоняют оленей. – Прим. ред.], прыжках через нарты (сани для езды на собаках и оленях), беге с палкой, а также совершили тройной прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами.

Татьяна Эйненкеу из Провиденского городского округа забрала «золото». Она стала лучшей в метании топора на дальность с результатом 113 метров. «Бронзу» в беге с палкой по пересеченной местности завоевал Илья Ивэн из села Певек. Вторая бронзовая медаль досталась Кириллу Чайвыргину из Чукотского муниципального района за метание тынзяна на хорей. Он попал 38 раз.

Благодаря высокому уровню подготовки сборная Чукотки заняла пятое место в командном зачете на первенстве и шестое – в чемпионате.

Следует отметить, что северным многоборьем активно занимаются жители 15 субъектов РФ, 8 из которых находятся на территории Дальнего Востока.

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