Она кричала, не понимая, за что на нее напали: громким делом о растерзании женщины собакой занялась полиция Приморья

О нападении в полицию сообщил фельдшер скорой помощи. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Приморье полиция проводит проверку после нападения собаки на женщину в поселке Терней. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали корреспонденту редакции в пресс-службе УМВД по краю, о нападении пса на местную жительницу сообщил фельдшер скорой помощи. В отделение 36-летнюю женщину доставили с ранами бедра и предплечья. Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего, после чего специалисты примут решение согласно закону.

Напомним, что «Комсомолка» ранее писала об этом случае. По словам пострадавшей, она прогуливалась у озера, но неожиданно на нее напала собака. Хозяин животного не командовал питомцу отойти, подошел медленным шагом и стал оттаскивать его. Просьбы женщины вызвать скорую помощь он проигнорировал, а после сел в машину, увидев, что жительница может шевелиться.

Из социальных сетей известно, что женщину доставили в больницу с двумя переломами рук и рваной раной на ноге. Сейчас она находится в больнице поселка Кавалерово после операции, предстоит еще одна. Редакция также обратилась в пресс-службу краевого минздрава, чтобы узнать, в каком состоянии сейчас находится женщина. Комментарии обещали предоставить позже.

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