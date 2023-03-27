Коммунальщики в Петропавловске зашли в подвал устранить течь, а нашли гниющее тело

Для установления точной причины смерти также назначили необходимые экспертные исследования. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Петропавловске-Камчатском произошел страшный случай. Сотрудники управляющей компании приехали в дом № 5/1 по улице Тушканова для устранения течи, но, зайдя в подвал, обнаружили гниющее тело. Об этом рассказали в пресс-службе следственного отдела СУ СК России по Камчатскому краю.

Как оказалось, мужчине было 59 лет. Личность его пока не установлена. Он пролежал в подвале довольно долго, так как на теле были гнилостные изменения. Органы следствия уже организовали проверку, чтобы выяснить детали произошедшего. Для установления точной причины смерти также назначили необходимые экспертные исследования.

По результатам всех проверок примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Дальний Восток» писала об еще одном ужасающем случае на Камчатке. Череп человека нашла собака в микрорайоне «Сероглазка» недалеко от улицы Невельского ночью 1 марта. Она принесла находку своему хозяину. Уже к утру сотрудники правопорядка обнаружили обезглавленное тело мужчины.

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