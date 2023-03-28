Форма фонтана будет прямоугольной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светомузыкальный фонтан на площади Ленина в Артеме или сквер в селе Кневичи могут появиться в Приморье в 2023 году. Построить один из объектов планируется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а выбирать его будут местные жители с помощью онлайн-голосования. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В мэрии Артема рассказали, что пешеходная зона от площади до территории между Фрунзе и Кирова появится по концессии. Кроме того, «сухой» светомузыкальный фонтан планируется сделать прямоугольной формы, а часть его пешеходной зоны – из гранита.

Приморцы выберут, что построят в 2023 году. Фото: администрация Артема.

На выбор приморцев также представлен еще один объект – сквер в селе Кневичи рядом с памятником воинам-землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны. По задумке специалистов, в нем обустроят тротуары, клумбы, проведут освещение и установят скамейки и урны.

Как сообщили в правительстве края, онлайн голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая, а выбрать понравившийся объект смогут жители 22 муниципалитетов Приморья. Лидером голосования 2022 года был парк в Артеме, строительство которого одобрили десять тысяч человек. Его возведут на улице Кирова уже в этом году. Приморцев порадуют озелененные зоны с площадками для тихого отдыха, навесы от солнца и поле с ростовыми шахматами.

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