Скейт-парк, морской трамвай и экспо-центр: набережную ДВФУ ожидает масштабная реконструкция

Павильон Приморского края на улице Дальнего Востока. Фото: Вадим ПОПОВ

В парке ДВФУ и на Университетской набережной проведут большую реконструкцию. Проект обновленного общественного пространства представил директор мастерской Concrete Jungle Феликс Машков. Станут ли павильоны улицы Дальнего Востока постоянной экспозицией – в материале «КП – Владивосток».

Согласно плану, территорию могут разделить на три части. В первую войдет парк, во вторую – площадка для спорта и отдыха, а в третью – «Улица Дальнего Востока», в которой разместится 11 павильонов.

Территорию разделят на несколько кластеров. Восточный кластер объединит буферную, южную и центральную площади и три выставочных павильона: общий актовый, на пять секций и на две. Вместе с тем тут обустроят кафе и озеленение с функциями ветрозащиты.

Восточный кластер. Фото: Администрация Владивостока

– Восточный кластер экспо-центра «Улица Дальнего Востока» – событийное и экспозиционное ядро набережной бухты Аякс. Архитектура экспозиционных павильонов такова, что здания отделяют событийные площадки от рекреационного маршрута набережной, закрывая собой площадки от холодных северных ветров, – отмечается на слайде презентации.

Павильон на пять секций будет состоять из зеленой кровли для энергоэффективности здания. Инженерные сети будут собранны в типовые модули-сборки и устроены таким образом, чтобы упросить в павильонах проведения разных мероприятий. Подробнее устройство можно рассмотреть на иллюстрации ниже.

В будущем павильоны «Улицы Дальнего Востока» могут выглядеть так. Фото: Администрация Владивостока

Западный кластер является спортивным ядром. Здесь расположится пирс для морского трамвая. Сейчас этот пирс не используется, но в будущем его могут оснастить навесами, подиумами для сидения, ветрозащитой и информационным панно. Дорога от пирса ведет к малой набережной у ручья, выставочному павильону на четыре секции и буферной площади перед фасадом. Западнее появится бетонный скейт-парк с теневыми навесами, разминочный памп-трек и павильон с каф и общественными туалетами.

Авторы описывают задумку как рекреационное, спортивно и логистическое ядро набережной бухты Аякс.

По словам архитектора, площадку улицы можно объединить в одну зону, где расположатся павильоны под одной крышей. Либо – оставить их раздельно стоящими, что позволит сделать их более индивидуальными. Так, регионы заимеют больше возможностей для реализации. В свою очередь представители университета предложили компактнее расставить площадки регионов, в том числе для улучшения функциональности места.

Западный кластер. Фото: Администрация Владивостока

Сейчас концепция прорабатывается. В проекте были учтены предложения межвузовских команд студентов из 20 архитектурных школ, которые учащиеся выдвигали на первом Восточном архитектурном хакатоне в конце декабря 2022 года. Конечный вариант представят полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу в этом году.

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