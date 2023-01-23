Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток23 января 2023 4:50

Скейт-парк, морской трамвай и экспо-центр: набережную ДВФУ ожидает масштабная реконструкция

Мэрия Владивостока анонсировала благоустройство Университетской набережной на Русском острове
Роман КИРИЛКИН
Павильон Приморского края на улице Дальнего Востока.

Павильон Приморского края на улице Дальнего Востока.

Фото: Вадим ПОПОВ

В парке ДВФУ и на Университетской набережной проведут большую реконструкцию. Проект обновленного общественного пространства представил директор мастерской Concrete Jungle Феликс Машков. Станут ли павильоны улицы Дальнего Востока постоянной экспозицией – в материале «КП – Владивосток».

Согласно плану, территорию могут разделить на три части. В первую войдет парк, во вторую – площадка для спорта и отдыха, а в третью – «Улица Дальнего Востока», в которой разместится 11 павильонов.

Территорию разделят на несколько кластеров. Восточный кластер объединит буферную, южную и центральную площади и три выставочных павильона: общий актовый, на пять секций и на две. Вместе с тем тут обустроят кафе и озеленение с функциями ветрозащиты.

Восточный кластер.

Восточный кластер.

Фото: Администрация Владивостока

– Восточный кластер экспо-центра «Улица Дальнего Востока» – событийное и экспозиционное ядро набережной бухты Аякс. Архитектура экспозиционных павильонов такова, что здания отделяют событийные площадки от рекреационного маршрута набережной, закрывая собой площадки от холодных северных ветров, – отмечается на слайде презентации.

Павильон на пять секций будет состоять из зеленой кровли для энергоэффективности здания. Инженерные сети будут собранны в типовые модули-сборки и устроены таким образом, чтобы упросить в павильонах проведения разных мероприятий. Подробнее устройство можно рассмотреть на иллюстрации ниже.

В будущем павильоны «Улицы Дальнего Востока» могут выглядеть так.

В будущем павильоны «Улицы Дальнего Востока» могут выглядеть так.

Фото: Администрация Владивостока

Западный кластер является спортивным ядром. Здесь расположится пирс для морского трамвая. Сейчас этот пирс не используется, но в будущем его могут оснастить навесами, подиумами для сидения, ветрозащитой и информационным панно. Дорога от пирса ведет к малой набережной у ручья, выставочному павильону на четыре секции и буферной площади перед фасадом. Западнее появится бетонный скейт-парк с теневыми навесами, разминочный памп-трек и павильон с каф и общественными туалетами.

Авторы описывают задумку как рекреационное, спортивно и логистическое ядро набережной бухты Аякс.

По словам архитектора, площадку улицы можно объединить в одну зону, где расположатся павильоны под одной крышей. Либо – оставить их раздельно стоящими, что позволит сделать их более индивидуальными. Так, регионы заимеют больше возможностей для реализации. В свою очередь представители университета предложили компактнее расставить площадки регионов, в том числе для улучшения функциональности места.

Западный кластер.

Западный кластер.

Фото: Администрация Владивостока

Сейчас концепция прорабатывается. В проекте были учтены предложения межвузовских команд студентов из 20 архитектурных школ, которые учащиеся выдвигали на первом Восточном архитектурном хакатоне в конце декабря 2022 года. Конечный вариант представят полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу в этом году.

ПО ТЕМЕ:

«Улицу Дальнего Востока» во Владивостоке показали полпреду президента в ДФО Трутневу

Массивные арт-объекты в честь красоты и особенностей местных регионов почти готовы встречать гостей (подробнее)

Во Владивостоке состоялась церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ-2022

В этом году «Улица Дальнего Востока» проходит под слоганом «А что ты сделал для технологической победы России?» (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Очаровательное Приморье – где искать самый красивый пейзаж?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.